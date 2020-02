Viña e Patrick de Paula voltam a treinar no Palmeiras

O retorno após a folga do Carnaval foi de boas notícias para o Palmeiras. Além do primeiro treino de Rony com a camisa do clube, Matías Viña, Patrick de Paula e Ramires trabalharam na Academia de Futebol nesta segunda-feira.

O lateral uruguaio, que foi substituído na vitória da última quinta-feira sobre o Guarani, se recuperou de trauma sofrido no pé direito e foi a campo. O elenco alviverde realizou atividades físicas sob o comando do preparador físico Antônio Mello.

Quem também voltou a treinar foi o volante Patrick de Paula, que havia ficado de fora de algumas atividades na semana passada por conta de dores. Ramires, que vinha em trabalho de transição, também foi a campo e pode reforçar a equipe na próxima rodada.

As ausências ficaram por conta dos laterais Marcos Rocha e Mayke, que ainda tratam de lesões. O lateral-direito sofreu um entorse no tornozelo direito contra a Ponte Preta, já o esquerdo teve uma lesão no pé esquerdo.

No próximo sábado, o Verdão encara o Santos em clássico no Pacaembu, às 16h (Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O mando da partida é da equipe praiana.

O Alviverde é o vice-líder do grupo B do Estadual com 16 pontos, atrás do Santo André, que aparece com 18.