Três promessas paulistas integram lista dos 60 melhores da geração 2001

Como de costume, o jornal britânico The Guardian divulgou a Next Generation, uma lista com as 60 maiores promessas do ano. Em 2018, a geração analisada é a de 2001, com jogadores que completarão 18 anos em 2019, e três promessas brasileiras constituem a lista. São eles: o lateral esquerdo Luan Cândido, do Palmeiras; o meio-campista Ed Carlos, do São Paulo; e o atacante Rodrygo, do Santos.

O tabloide fez uma lista com nome, posição e data de nascimento de cada uma das joias citadas, além de um texto com as credenciais cada um dos jovens jogadores.

Rodrygo, que já brilha com a camisa do time principal do Santos, recebeu um texto maior de apresentação. Exaltando as categorias de base do Peixe, o jornal afirma que o mesmo “segue os passos de Pelé e Neymar”. Como afirmam os ingleses, a joia santista se destaca por sua técnica e grande personalidade, características que o levaram a acertar a transferência para o Real Madrid, que deve se concretizar em 2019, por 50 milhões de euros (mais de R$ 217 milhões).

O jornal coloca Luan Cândido como o lateral esquerdo brasileiro mais promissor desde o surgimento de Marcelo, revelado pelo Fluminense e já há mais de uma década defendendo o Real Madrid. Citando também Júnior e Roberto Carlos, afirma que o palmeirense é mais um da posição a combinar técnica, força e velocidade com excelência. Destacando sua versatilidade, como meia e atacante, a publicação ainda ressaltou a possibilidade de interesse do Manchester City no canhoto.

Sobre Ed Carlos, o The Guardian afirma que se trata de um jogador “extraordinariamente inteligente”. Um “meia clássico, capaz de dominar partidas” e que está sempre buscando o “passe perfeito”. Citando comparações com Paulo Henrique Ganso, o periódico afirma que sua estreia pelo profissional do São Paulo não deve demorar a acontecer.

Outros nomes chamam atenção na relação das 60 maiores promessas da geração de 2001. Filho do ex-jogador francês Lilian Thuram, Kephreen Thuram, que atua pelo Monaco, também compõe a lista. Apelidado como o “Neymar croata”, Antonio Marin, do Dinamo Zagreb, é outro, assim como o alemão filho de brasileira Oliver Batista Meier, revelação do Bayern de Munique.