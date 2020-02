Tréllez promete compromisso na volta ao São Paulo

Contratado como destaque do Vitória em 2018, Santiago Tréllez está de volta ao São Paulo. O jogador terá que superar as desconfianças da torcida, já que não deixou boa impressão na passagem anterior pelo Tricolor e também não conseguiu sucesso no ano passado pelo Internacional.

Tréllez chega inicialmente como opção para a reserva de Pablo. Nas redes sociais, o colombiano promete agarrar a oportunidade para finalmente dar uma resposta aos são-paulinos.

“Meu desejo e compromisso de vencer com esta camisa são maiores do que qualquer desafio que eu possa encontrar”, avisou.

O atacante voltou a treinar com o elenco do São Paulo na terça-feira. Fica a expectativa se Tréllez já será relacionado para o próximo jogo do Tricolor, domingo, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.