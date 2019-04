Sasha fala em “saudade do gol”, mas prefere jogar como ponta no Santos

Eduardo Sasha foi uma das novidades do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no último domingo, em Porto Alegre, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Escalado com a responsabilidade de ser a referência no ataque, Sasha foi bem e fez o primeiro gol e matou a saudade depois de oito meses sem marcar. O jogador, porém, prefere não ser centroavante.

“Estava com saudade, quem não gosta de fazer gol? Feliz por voltar a marcar, ainda mais lá no Sul, com a minha família assistindo. Muito especial”, disse Sasha, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

“Prefiro jogar pelos lados. Não temos uma pessoa fixa que fique na área com os zagueiros. Temos atletas com mobilidade e temos feito gols. Se chegar um camisa 9 que faça muitos gols, será bem-vindo”, completou.

Sasha passou por uma reviravolta no Peixe. O atacante de 27 anos não foi inscrito no Campeonato Paulista por causa de uma “falta de definição esportiva”, nas palavras de Jorge Sampaoli, mas treinou e convenceu o técnico.

“É difícil chegar no início do ano e receber uma notícia dessas, mas eu sabia que eu ainda poderia mostrar meu futebol e preferi ficar para mostrar que poderia ajudar. Aos poucos o Sampaoli foi vendo isso e eu fui ajudando. Ontem fui coroado com um gol”, afirmou.

“Continuei trabalhando independentemente da primeira opinião que ele (Sampaoli) teve no começo do ano. Aos poucos ele foi me dando oportunidade”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com