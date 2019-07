Sasha diz que elenco do Santos está ansioso para ajudar no 1º gol de Uribe

A ansiedade pelo primeiro gol não é só de Uribe. Os demais jogadores do elenco do Santos buscam ajudar o colombiano a desencantar e aumentar a confiança no novo clube.

Eduardo Sasha vê bons jogos do centroavante e acredita que o primeiro gol será um divisor de águas. Uribe ainda não marcou depois de cinco partidas.

“Ele vem trabalhando bem, fazendo bons jogos e falta o detalhe que é o gol. Deve estar ansioso para fazer e nós estamos ansiosos para ajudá-lo a fazer. Ele tem muito a nos ajudar, é um grande jogador e na hora certa vai sair o gol para quem sabe nos dar a vitória”, disse Sasha, em entrevista coletiva.

A próxima partida do Peixe será diante do Avaí, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli ainda definirá a equipe e tem a opção de escalar Marinho e colocar Sasha como centroavante, com Uribe no banco – opção feita no segundo tempo dos jogos contra Bahia e Botafogo.

O Alvinegro é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos – mesma pontuação do Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols.

