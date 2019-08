São Paulo vence Corinthians no Morumbi pelo Paulista Sub-20

Em Majestoso das categorias de base, o São Paulo derrotou o Corinthians na manhã deste domingo por 1 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista Sub-20. O único tento da partida foi anotado contra pelo zagueiro do Alvinegro Felipe, após jogada do meia do Tricolor Rodrigo Nestor.

Com o resultado, os mandantes ficaram na segunda colocação do grupo 10, ultrapassando o Timão, com seis pontos conquistados, enquanto a equipe do Parque São Jorge tem quatro. A liderança da chave está com o Botafogo-SP, que está 100% com nove pontos somados.

Do lado do Tricolor, o zagueiro Morato, o volante Diego e o meia-atacante Gabriel Sara, que estão em processo de transição para o profissional, atuaram. Já no Alvinegro, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Janderson, que fazem parte do grupo profissional, entraram em campo.