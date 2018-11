São Paulo é campeão do Paulista Sub-15; Palmeiras dá o troco no Sub-17

Neste sábado, foram disputadas mais duas finais de Campeonato Paulista nas categorias de base. Assim como no Sub-11 e no Sub-13, São Paulo e Palmeiras também decidiram o título estadual nas categorias Sub-15 e Sub-17. Na primeira, quem levou a melhor foi o Tricolor, enquanto o Verdão ficou com a taça na segunda.

No Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP), as equipes se enfrentaram após um 0 a 0 no jogo de ida. Na volta, porém, o time do Morumbi venceu por 2 a 1 e impediu que o rival chegasse ao terceiro título consecutivo da competição. João Adriano e Léo fizeram para o São Paulo, enquanto Ruan diminuiu.

Um pouco mais tarde, novamente no José Liberatti, o time do Palestra Itália voltou a vencer e faturou o caneco. Após um 3 a 1 no primeiro jogo, o Verdão foi fez 3 a 0 na volta, com gols de Fabrício e Gabriel Veron (duas vezes).

Depois de quatro decisões, o Choque Rei das categorias de base está empatado, com dois títulos para cada lado. O São Paulo se sagrou campeão do Sub-11 e do Sub-15, enquanto o Palmeiras levou a melhor no Sub-13 e no Sub-17. O desempate será na Supercopa do Brasil Sub-20, cujo jogo de ida foi disputado nesta sexta-feira. No Morumbi, o Tricolor saiu na frente, vencendo por 4 a 3. A volta está marcada para esta terça-feira, no Allianz Parque.