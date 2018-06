Santos tenta impugnar acordo para não perder milhões da venda de Rodrygo

O Santos negociou por 40 milhões de euros (R$ 173 milhões) limpos pela venda de Rodrygo ao Real Madrid, mas pode perder € 2,1 milhões da transação (R$ 9,3 mil).

No acordo feito pelo ex-presidente Modesto Roma com a Doyen Sports, ficou prevista uma representação exclusiva da empresa maltesa em negócios na Europa, com 4% sobre o total de qualquer transferência. No caso de Rodrygo em Madrid, a operação foi de 54 milhões de euros.

A atual gestão do Peixe teve acesso recente aos detalhes do acordo com a Doyen e promete ir até o fim para impugnar essa cláusula dos 4%. O departamento jurídico do alvinegro entende que a cobrança é indevida, já que não houve participação da Doyen na venda de Rodrygo, e ilegal diante do regulamento da FIFA.

O acordo foi fechado por 23 milhões de euros (R$ 88 mi), e 13 milhões de euros (R$ 50 mi) já foram pagos. As duas parcelas restantes são de 5 milhões de euros (R$ 21,6 mi) cada com vencimento em setembro de 2018 e setembro de 2019.

A Doyen passou a investir no Santos em 2013, com a compra de Leandro Damião junto ao Internacional por 12 milhões de euros. A quantia não foi paga no tempo correto e acabou acrescida de juros. Antes do acordo, ainda havia imbróglio pela compra de direitos econômicos de Gabigol, Geuvânio e Daniel Guedes no fim da gestão de Odílio Rodrigues.