Santos quer seguir estratégia por Ruiz e negociar com Sánchez no Brasil

O Santos quer seguir a estratégia utilizada pela contratação de Bryan Ruiz na negociação por Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX. A ideia é conversar com o meio-campista no Brasil até o fim dessa semana.

Depois de encaminhar o acordo à distância, o Peixe superou os detalhes finais com Ruiz em São Paulo. O caso do uruguaio é semelhante: o Monterrey já o liberou dos treinamentos e ele aguarda pelo acerto do presidente José Carlos Peres com seu empresário.

O alvinegro formalizou uma proposta ao jogador de 33 anos e aguarda pela resposta. A oferta foi de 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi) pela compra, com salários de cerca de R$ 350 mil e luvas pela assinatura do acordo.

O Santos aposta em um “ultimato” para receber a resposta positiva do meio-campista. O Monterrey não foi procurado por outros clubes nos últimos dias. Como o contrato termina no fim desta temporada, o uruguaio poderia não atuar no segundo semestre ou ir para o draft da Liga MX.

A pedida inicial de Sánchez, feita pelos seus representantes, foi mais alta que o oferecido pelo Santos, algo em torno de R$ 500 mil por mês. O atleta não quis negociar durante a Copa do Mundo da Rússia para focar no Uruguai, eliminado nas quartas de final para a França.

Sánchez é polivalente. Segundo volante de origem, ele tem facilidade de atuar aberto pelo lado direito do ataque. Ele é destro, tem 1,70 m de altura e foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. O atleta ainda passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX.