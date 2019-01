Sampaoli quer novo goleiro no Santos, mas elogia Vanderlei: “Alternativa”

O técnico Jorge Sampaoli admite a procura por um goleiro com qualidade na saída de bola para o Santos, mas elogia Vanderlei, titular desde 2015.

O argentino quer que Vanderlei melhore com os pés, porém, alerta para a falta de tempo e a necessidade de uma alternativa. O camisa 1 foi um dos destaques no empate com o Corinthians, neste domingo.

“Pelo estilo que temos, precisamos de quem jogue bem com os pés. Vanderlei não analisamos com os pés porque não fez nos últimos anos. Precisamos ver a possibilidade de perder quem defenda muito bem, poderíamos ter perdido por 2 a 0, e somar trabalho para que ele jogue com os pés. Não sabemos quanto vai demorar. Precisamos ter alternativa com Vladimir ou outro que chegue. Não há muito tempo pelo número de jogos. Precisamos de realidade concretas urgentemente. Vanderlei passou muito pelo pé hoje”, disse Sampaoli.

O Santos negocia com o Ceará pela liberação de Everson, O Vozão aceita R$ 3 milhões à vista e R$ 3 milhões parcelados pelo goleiro de 28 anos.