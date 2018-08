Ronaldo está internado em clínica em Ibiza, afirma jornal espanhol

Um dos maiores jogadores da história, Ronaldo “Fenômeno” está internado em uma clínica em Ibiza por conta de uma forte gripe, que poderia ter evoluído para peneumonia. De acordo com o jornal Diario de Ibiza, o ex-atacante brasileiro foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira, quando estava no Hospital de Can Misses de Ibiza, e pouco depois, foi transferido para a UTI da Policlínica Nuestra Señora del Rosario, local onde está recebendo tratamento.

Após diagnosticado com a doença, o ex-atleta começou o tratamento no hospital público e no início de sábado pediu alta e se transferiu para a clínica privada. O brasileiro deu entrada em um hospital em Ibiza por estar passando férias no local e, de acordo com fontes do veículo espanhol, a evolução está sendo positiva.

“Pessoal, tive um quadro de forte gripe aqui em Ibiza, cheguei a ser internado na sexta-feira, mas já está tudo sob controle! Amanhã recebo alta e volto para casa! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho”, afirmou Ronaldo em sua conta oficial no Twitter.

Eleito três vezes o melhor jogador do mundo, em 1996, 1997 e 2002, Ronaldo encerrou sua carreira como jogador profissional em 2011, quando atuava com a camisa do Corinthians. O clube paulista foi a segunda equipe do futebol nacional no qual o craque atuou, já que foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, onde jogou apenas uma temporada antes de ser vendido para o PSV Eindhoven.

Em toda sua carreira, o ex-atacante jogou por sete equipes, sendo destaque por onde passou. Seu ápice aconteceu no Barcelona, já que em uma temporada conseguiu ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Após o excelente desempenho, foi para a Inter de Milão, onde jogou por aproximadamente cinco temporadas e ganhou o prêmio em mais duas oportunidades. Já no Real Madrid, fez parte do time de “Galáticos”, quando teve como companheiros grandes nomes do futebol mundial como Roberto Carlos, Figo, Beckham, Raul e Zidane.