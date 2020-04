Ronaldinho deve deixar presídio após juiz aceitar pedido de prisão domiciliar

O juiz do caso do Ronaldinho, Gustavo Amarilla, aceitou nesta terça-feira o quarto pedido de revisão de medidas do ex-jogador. Com isso, o brasileiro e seu irmão devem deixar a Agrupación Especializada, mas continuarão sob custódia policial em Assunção, no Paraguai.

Os advogados dos irmãos Assis ofereceram cerca de R$ 8,37 milhão como garantia, através do Consultor M360, de prioridade do advogado Óscar Mersán, e sinalizaram o Hotel Palmaroga como o local que ambos realizarão a prisão domiciliar. Policias supervisionarão o prédio constantemente..

Devido a pandemia do coronavírus, a audiência foi realizada sem a presença de Ronaldinho e Roberto, para preservar a saúde da dupla.

Os dois estão presos desde o dia 6 de abril, quando foram flagrados portando identidades falsas. O motivo da viagem ao Paraguai era a participações em eventos promovidos pela empresária Dalia López.

A defesa já havia tentando outras três oportunidades de implementar a prisão domiciliar ou a liberdade de ambos, mas todos os pedidos foram negados.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com