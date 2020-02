Pressão aumenta no Corinthians e Tiago Nunes muda postura sobre Pedrinho e Piton

“É quarta-feira!” Assim a torcida do Corinthians deu seu recado logo após a derrota para a Inter de Limeira, no último domingo, dentro da Arena de Itaquera. Reverter em casa a vantagem do Guaraní-PAR e avançar à terceira fase da Copa Libertadores da América. É só nisso que a Fiel pensa.

Tiago Nunes, que chegou há pouco tempo no clube, percebeu o tamanho e o peso da decisão contra os paraguaios, e deu indícios de que pode rever alguns de seus conceitos, principalmente depois da derrota por 1 a 0 em Assunção.

Se contra o Santos o técnico bancou Sidcley mesmo após admitir a falta de ritmo do lateral, o discurso agora é um pouco diferente. Tiago Nunes parece ter perdido o receio de escalar Lucas Piton.

“Ele pode, sim, jogar na quarta-feira, porque ele não tem uma sequência tão longa de jogos e tem uma recuperação rápida”, comentou Tiago no último domingo, em resposta contrastante com a dada uma semana antes.

“O lateral é o Sidcley. Ele teve um problema, entrou no peso, por conta da falta de jogos, ele precisa de ritmo, então, por isso repeti. Não está no ritmo ideal, mas tem excelência, muita qualidade. O Piton vinha de boas atuações, tem que ter muito cuidado, ele entrou hoje e fez uma função tática perfeita, até para proteger o Sidcley que está abaixo fisicamente ainda”.

Outra mudança de postura evidente foi em relação a Pedrinho. O camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-23 está de volta. Tiago Nunes já sabia que poderia contar com o meia-atacante para esse momento, mas, questionado também depois da vitória sobre os santistas, o treinador adotou um tom de pouca empolgação.

“Até momento não pensei no Pedrinho. Vai ter de ter uma adaptação, eu quero entender onde mais ele pode atuar, vai ter de merecer para jogar. Ninguém tem cadeira cativa, o atleta tem que merecer, tem de mostrar no dia a dia, nos jogos. Se trata de um grande jogador, muita qualidade, mas tem que competir com seus companheiros para jogar”.

Passado alguns dias, Pedrinho brilhou com a equipe que garantiu o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, o Corinthians perdeu duas seguidas e Tiago Nunes parece ter refletido melhor ao ser abordado novamente sobre o ‘reforço’ corintiano para a decisão de quarta-feira.

“Estou esperando o Pedrinho retornar da Seleção. A partir do retorno, a gente conversa, vou tentar falar com ele antes via telefone para ver em que condições chega e ver se vai estar à disposição na quarta-feira. A partir da conversa com ele, a gente decide se joga ou não”.

Tiago Nunes está revendo ideias, mudando conceitos, entendendo melhor o que precisa fazer e preocupado com sua primeira ‘final’? Muito possivelmente, sim. E é de se esperar. Afinal, a temporada oficial do Corinthians não começou da maneira mais tranquila.

O Timão perdeu para Ponte Preta, Guaraní e Inter de Limeira, além do sofrimento que passou para empatar com o Mirassol. A equipe só foi bem mesmo contra Botafogo-SP e Santos.

Alguns atletas, como Janderson e Sidcley, ainda não conseguiram engrenar como titulares da equipe.

Quarta-feira, o time precisa vencer por dois gols de diferença. Se levar um, terá de fazer três.

Cair novamente em uma Pré-Libertadores, de novo para o modesto time paraguaio e dessa vez em casa pode transformar o ambiente e levar a consequências negativas imprevisíveis.

Uma virada corintiana diante da Fiel mantém o clube vivo na principal competição do ano e certamente refletiria em moral, confiança e um pouco mais de paciência para que o trabalho siga seu ritmo natural.

Com esse cenário à vista, não é de se surpreender que Tiago Nunes mexa na escalação. Na verdade, é de se esperar. O Corinthians, de fato, precisa de algo diferente para se sobressair na quarta-feira. E talvez isso passe pelas entradas de Lucas Piton e Pedrinho, e o abandono das primeira teimosias do técnico alvinegro.