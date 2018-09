Presidente do Santos elogia Ricardo Gomes e facilita pagamento de multa

O Santos ainda não recebeu o pagamento da multa rescisória de R$ 750 mil pela saída de Ricardo Gomes para o Bordeaux. O prazo se encerrou no último dia 9.

Mesmo assim, o Peixe não mostra preocupação. O presidente José Carlos Peres elogia o profissional e facilita a compensação.

“É grande profissional, deixou legado, inclusive com Renato que conversava bastante. É comportamento de um grande profissional. Houve a proposta do Bordeaux, com multa, estamos discutindo e facilitando em várias vezes. Não sabemos se será ele ou o Bordeaux. Tem mantido contato conosco, não abandonou o clube. Foi no Comitê de Gestão, foi profissional até na saída”, disse o presidente, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O substituto de Ricardo Gomes é Renato. O volante acumulará as funções até o final do contrato, no dia 31 de dezembro, e iniciará cursos para desempenhar a função.

Ricardo tentou convencer os membros da diretoria a liberá-lo sem a multa, porém, não obteve sucesso. O argumento foi: “Se nós demitíssemos você, teríamos que pagar. O contrário não pode ser diferente”.

O diretor argumentou que o salário na França é muito mais alto e essa seria a última oportunidade de se firmar no mercado europeu. Ricardo ainda comentou sobre a dificuldade depois do AVC sofrido em 2011 e a porta aberta no Bordeaux apenas pela amizade com profissionais que estão lá.