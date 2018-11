Presidente do Santos conversa com advogada de Robinho, mas não inicia negociação

O presidente do Santos, José Carlos Peres, conversou pela primeira vez com a advogada de Robinho, Marisa Alija, nesta segunda-feira, no Business Center, em São Paulo. E nenhuma negociação pelo atacante do Sivasspor-TUR foi iniciada.

Na conversa de cerca de uma hora, Peres apenas perguntou como Robinho está e consultou a situação contratual dele (vínculo até junho). A resposta foi positiva sobre o momento do jogador na Turquia e a boa recepção no país. O assunto parou por aí.

Marisa Alija foi ao Business Center só para conversar sobre jogadores das categorias de base, como Marcos Leonardo, Reifit e Luan. Em entrevista recente à Gazeta Esportiva, a advogada negou que seja o momento de negociar o futuro de Robinho.

“Robinho tem contrato até 30 de junho de 2019. Foi muito bem recepcionado pelo clube e torcedores e está feliz com o trabalho desenvolvido. Como é nossa conduta, só iremos pensar sobre o futuro do atleta a partir do fim do ano, quando o mesmo poderá realizar um pré-contrato”, disse a representante.

O Santos quer contar com o ídolo de volta, mas sabe da dificuldade em trazê-lo para o início de 2019. O técnico Cuca aprova a contratação.