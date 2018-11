Presidente diz que Fisco espanhol cobra R$ 15 milhões do Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que o Fisco Espanhol cobra R$ 15 milhões da negociação de Neymar para o Barcelona em 2011.

A conta é de 21% sobre os 17 milhões de euros (R$ 74 milhões, na cotação atual) da venda. A notificação foi recebida nesta semana.

“Como fazer planejamento se todo dia cai um esqueleto? Fisco cobra 21% da venda de Neymar. Santos vai ser impedido de sair do país. Não visitaremos nenhum clube europeu, não tem como sair fora disso (se não pagar). 21% sobre 17 milhões de euros. É uma realidade não esperada e fora do planejamento. Mais um caso e todo dia aparece uma coisa. Tivemos um pouquinho de dinheiro na nossa conta e temos que pensar no clube. Clube tem muita dificuldade, já pagamos R$ 70 milhões nesse ano da última gestão, disse o presidente José Carlos Peres, em reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa terça-feira, na Vila Belmiro.

Em situação financeira difícil, o Santos não deve pagar a dívida tão cedo. O Peixe teve déficit de R$ 66 milhões no terceiro trimestre.