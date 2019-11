Peres diz que ex-funcionário do Santos soube em 2018 da saída de Gustavo Henrique

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou mais um capítulo da “novela” Gustavo Henrique durante participação no programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, no último domingo.

Peres disse que, em conversa recente, o empresário Fernando César revelou ter avisado em 2018 a um ex-funcionário – Sergio Dimas -, a saída do jogador de 26 anos.

“Fernando César (empresário do Gustavo Henrique) me disse, tenho no celular, que ele avisou no ano passado que ele sairia. Tinha o gerente, o Dimas, e teria avisado ele. Não chegou a mim isso. Lamento bastante. Fizemos várias propostas e nunca tivemos respostas”, disse Peres.

A Gazeta Esportiva procurou Sergio Dimas e o empresário Fernando César. Ambos não quiseram comentar as declarações do presidente do Peixe.

Gustavo Henrique tem contrato até fevereiro e não deve renovar. Mesmo assim, tem sido titular absoluto com Jorge Sampaoli. De acordo com “A Bola”, há negociação avançada com o Porto (POR).

