Palmeiras se posiciona sobre casos de intolerância no Allianz Parque

O Palmeiras publicou uma nota oficial nesta terça-feira em repúdio aos atos de intolerância que ocorreram no Allianz Parque no último domingo. Durante a derrota para o Flamengo, um torcedor de 67 anos foi coagido por estar lendo um livro durante a partida em protesto ao momento da equipe.

Outro caso que tem circulado nas redes sociais ocorreu com dois homens que estavam sentados assistindo a partida. Eles foram intimidados por torcedores por não estarem vestindo camisas nas cores do Palmeiras. Após diversas ameaças, acabaram se retirando da arquibancada.

VERGONHA!

Esses 2 rapazes que fazem parte de um lindo projeto social no interior de SP foram HUMILHADOS e EXPULSOS do ALLIANZ PARQUE por não estarem com a camisa do SEP e nem cantando com a torcida.

ALÔ, MP-SP, VAI PROIBIR A ENTRADA DE TURISTAS NO ALLIANZ PARQUE TB? REVOLTANTE! pic.twitter.com/Cr3jtItyk4

— Antônio “Modesto Bria” (@mengaopaixao81) December 3, 2019