Palmeiras precisa de um ponto em cinco jogos para garantir vaga direta na Libertadores

O Palmeiras precisa de um ponto nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro para garantir a vaga direta na Libertadores da América em 2020.

Depois do empate com o Bahia no último domingo, o Verdão ficou com 68 pontos, 15 a mais que o São Paulo, o quinto colocado e primeiro fora do G-4.

Enquanto isso, o título brasileiro é sonho improvável. O Flamengo tem 13 pontos de diferença na liderança, com um jogo a mais, e pode ser campeão na rodada 35, quando recebe o Ceará no Maracanã.

“Enquanto tiver chances a gente tem de lutar, né? Mas a gente sabe que está muito difícil, que é muito difícil, não pode ficar se enganando à toa. Tem de terminar o campeonato bem, na segunda colocação, que é importante para o clube também e pra gente também”, disse Dudu, à Globo.

O Verdão voltará a campo para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, no Allianz Parque, pela 34ª partida do Brasileirão. Felipe Melo e Luiz Adriano podem estar à disposição novamente.

