Palmeiras busca virada contra o Flamengo na Supercopa do Brasil Sub-20

Os garotos da base do Palmeiras têm uma missão complicada para garantir outro título. A equipe sub-20 do Palmeiras entra em campo neste domingo, a partir das 14 horas, para enfrentar o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil da categoria, precisando reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida. O confronto está marcado para a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Assim, o Palmeiras garante o título no tempo normal se ganhar por quatro gols de diferença. Se conseguir uma vitória pela mesma diferença do rival, ou seja três gols, leva a decisão para os pênaltis.

O time paulista informa que os ingressos da final podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível.