Luiz Adriano deixa treino no Allianz e será avaliado no Palmeiras

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o primeiro treino aberto no Allianz Parque depois da instalação do gramado sintético. O acesso ao estádio foi gratuito e dado apenas aos sócios torcedores do clube.

Luiz Adriano foi a baixa para a equipe alviverde: ele deixou o treino mais cedo, se queixando de dores na coxa direita. Segundo o Palmeiras, ele foi poupado por indisposição.

Vanderlei Luxemburgo promoveu uma atividade de toque de bola em campo reduzido com todo o elenco. Depois, um coletivo foi realizado entre titulares e reservas, para habituar os atletas ao novo tapete.

Weverton, Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña, Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Gabriel Veron e Willian foram 11 escolhidos no time inicial.

O Verdão volta a campo no domingo, quando recebe o Mirassol, às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, na estreia do Allianz Parque em 2020.