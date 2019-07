Neymar encontra Silvio Santos após gravação de programa

O atacante Neymar não vive apenas de polêmicas. Em meio a uma acusação de estupro e rumores envolvendo um retorno para o Barcelona, o jogador do PSG apareceu ao lado do apresentador Silvio Santos nesta quinta-feira para a gravação de um programa em sua emissora, o SBT.

O perfil oficial do Instituto Neymar Jr. postou uma imagem dos dois no Instagram, detalhando as atividades realizadas pelo craque durante o período lá presente. Ele gravou as chamadas do “Feliz Natal Believe 2019” com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, e também participou do quadro “Jogo das três pistas”.

“Aconteceu hoje um encontro que nos enche de orgulho! Neymar esteve no SBT para gravar as chamadas do Feliz Natal Brasil Believe 2019 com a Patricia Abravanel, Concerto de Natal em prol do INJR, e encontrou nada mais nada menos do que Silvio Santos! O atleta também participou do quadro Jogo das Três Pistas da emissora”, diz a mensagem ao lado da foto dos dois em pé, à frente do logo da emissora.

O episódio dá um respiro a Neymar, que vem passando por uma série de problemas nos últimos meses. Primeiramente, as acusações de agressão e estupro de Najila Trindade, modelo que o visitou em Paris e move um processo contra ele. Ele também não participou da Copa América, cortado devido a uma lesão no tornozelo.

Nos últimos dias, assim como acontece desde sua saída do futebol espanhol, os rumores estão fortes em relação ao seu retorno para o Barcelona. Neymar não se reapresentou ao Paris Saint-Germain na última segunda-feira e causou ainda mais mal-estar internamente.