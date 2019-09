Nasce em São Paulo, León, terceiro filho de Jorge Sampaoli

Na manhã deste domingo nasceu, em São Paulo, o terceiro filho de Jorge Sampaoli, León. O nome seria uma homenagem a Universidad de Chile, clube em que ficou conhecido.

Esse é o primeiro filho do treinador com a chilena Paula Valenzuela, sua atual esposa, 22 anos mais nova. Os outros dois são Alejandro e Sabrina, já adultos, e que trabalham num complexo esportivo criado pelo técnico em Casilda, na Argentina, em 2018.

Durante o período de gravidez, Sampaoli evitou dar detalhes, apenas se mostrava contente com o fato de ter um filho nascido no Brasil.

O técnico argentino comandou a equipe do Santos, no último sábado, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O Peixe terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na terceira posição, com 37 pontos, cinco a menos que líder, o próprio Flamengo.