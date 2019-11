Nadal estreia com derrota para Alexander Zverev no ATP Finals

A zebra passeou pelas quadras de Londres nesta segunda-feira. Rafael Nadal, líder do ranking da ATP, foi dominado por Alexander Zverev, número 7 do mundo, e saiu derrotado por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4).

Na primeira rodada do torneio, o espanhol entrou como favorito, mas não conseguiu fazer um bom jogo. Do outro lado, Zverev conseguiu se impor em quadra e iniciou bem a busca pelo bicampeonato.

O equilíbrio foi presente no começo do primeiro set, mas Nadal teve o seu serviço quebrado no quinto e no sétimo game. Confirmando todos os seus saques, o alemão fechou em 6/2.

No segundo set, a quebra logo no game inicial fez a diferença para Zverev conquistar a vitória. Mais uma vez o alemão confirmou todos os seus serviços e venceu a parcial por 6/4.

Em busca da primeira vitória na atual edição do ATP Finals, Nadal terá pela frente russo Daniil Medvedev nesta quarta-feira. Já Zverev volta a quadra contra o grego Stefanos Tsisipas no mesmo dia.