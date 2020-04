Mesa Redonda exibe título histórico do Corinthians

O dia 13 de outubro de 1977: uma quinta-feira inesquecível para o torcedor corintiano. Após amargar o jejum de 22 ano, 8 meses e 7 dias, o Corinthians conquistava um campeonato novamente. O título de campeão paulista de 1997 é um capítulo à parte na história do clube do Parque São Jorge.

A vitória suada por 1 x 0 contra o forte time da Ponte Preta, em partida realizada no estádio do Morumbi lotado, foi exibida pela TV Gazeta e o “Mesa Redonda” vai trazer de volta essa emoção neste domingo, 26, às 21h. Com narração de Perão de Castro, a emissora exibe um compacto de 40 minutos com o que melhor do que aconteceu durante aquela partida.

Veja mais:

Clique aqui e leia matéria especial sobre título de 1977

Para falar desse “jogão”, o Mesa Redonda Especial 1977 recebe o ex-jogador Basílio, autor do gol que levou a torcida corintiana ao delírio. Zé Maria e Wladimir, que também fizeram parte desse time histórico do Corinthians, completam o time corintiano de convidados. Do lado ponte-pretano, o programa recebe o ex-jogador Jair Picerni.

Apresentado por Flavio Prado e com os comentários de Chico Lang, o Mesa Redonda Especial 77 vai ao ar neste domingo (26), às 21h, na TV Gazeta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com