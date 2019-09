Marquinhos lamenta falta de eficiência do Brasil: “Era jogo para uma bola”

Titular ao lado de Militão na zaga do Brasil nesta quarta-feira, Marquinhos lamentou a terceira derrota da equipe sob o comando do técnico Tite. Segundo ele, o gramado do Los Angeles Memorial Coliseum não ajudou seus companheiros, que tiveram de aceitar o fato de que a partida seria decidida em detalhes.

“Creio que foi um jogo bastante disputado, a gente sabia pela situação, vínhamos de dois jogos muito bons contra eles, sabíamos que eles iam vir para buscar o resultado. Fizeram o que tinham que fazer”, disse Marquinhos.

Nesta quarta, Brasil e Peru se enfrentaram em um campo que originalmente costuma receber partidas de futebol americano. Com a grama mais baixa que o normal, os jogadores tiveram dificuldades para dar fluidez ao jogo, fato que acabou favorecendo o time peruano.

“O campo não ajudou muito, as duas equipes estavam perdendo bastante bolas. Era jogo para uma bola. A gente não conseguiu fazer, eles fizeram”, prosseguiu o zagueiro.

O gol da vitória peruana aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo. Em bola alçada na área, rasante, Abram subiu mais alto que Militão e desviou de cabeça para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Ederson.

“Foi uma batida muito boa. Já havíamos sofrido uma batida quase do mesmo lugar na Arena Corinthians [onde as duas equipes se enfrentaram pela 1ª fase da Copa América], eles quase fizeram esse gol, hoje conseguiram fazer. Não sei se estava impedido ou não”, concluiu.