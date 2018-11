Marcos brinca e fica com grito preso do título do Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Depois da goleada sobre o América-MG em casa, o Palmeiras ficou muito perto de comemorar o título do Campeonato Brasileiro 2018. Com isso, o ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos da histórica do clube, usou as redes sociais para brincar com seus seguidores.

“É camp…”, descreveu o Santo, em referência ao grito que já está preso na garganta de qualquer palmeirense. “Está ótimo”, emendou, na sequência.

O título do Verdão pode sair neste final de semana. A equipe paulista entra em campo no domingo para enfrentar o Vasco, em São Januário. Se vencer, já garante a taça. Para o Flamengo, segundo colocado, interessa a vitória contra o Cruzeiro e torcer para que o Palmeiras não vença na próxima rodada.