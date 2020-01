Luxemburgo ensaia Palmeiras para estreia com Ramires, Menino e Victor Luis

O Palmeiras realizou na tarde desta segunda-feira o primeiro treino em solo brasileiro depois do título da Copa Flórida, no último final de semana. Visando a estreia do Campeonato Paulista na quarta-feira, contra o Ituano, o técnico Vanderlei Luxemburgo esboçou uma formação titular.

Com a lesão confirmada de Bruno Henrique, Ramires e Gabriel Menino formaram a dupla de volantes. Outra escolha do treinador foi a utilização de Victor Luis ao invés de Diogo Barbosa na lateral esquerda.

Os onze titulares foram: Weverton no gol; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis na defesa; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima no meio; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano no ataque.

O zagueiro Vitor Hugo, que se recupera de cirurgia na região inguinal, fez atividades de recuperação física separado do elenco, assim como Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa, que não têm permanência definida no clube.