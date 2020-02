Lucas Lima e Mayke avaliam novo gramado do Palmeiras: “Perfeito”

Os jogadores do Palmeiras tiverem nessa semana o primeiro contato com a grama sintética instalada do Allianz Parque. Depois do treino aberto desta sexta-feira, Lucas Lima e Mayke falaram sobre a adaptação do time a novo sistema e da qualidade do campo.

“Agora é adaptar bem para que possamos fazer bom jogo em casa, sempre o Palmeiras faz bons jogos aqui. Como esse gramado tem como tirar e colocar muito rápido, vamos jogar mais em casa e isso é muito bom para todos nós”, afirmou Mayke.

Lucas Lima foi pelo mesmo caminho. “Para mim, está perfeito. A gente sempre reclamou da qualidade do gramado, para mim está muito bom, a bola vai vir rápida e vai rolar redonda, não tem o que reclamar”, disse.

Sobre o Verdão levar vantagem por jogar em grama sintética, a dupla não pensa dessa maneira. “Não tem muita diferença, a bola corre um pouco mais, algumas coisinhas que a gente precisa se adaptar rápido”, ressaltou Mayke.

“Difícil falar se vai ter vantagem ou não. A nossa vantagem é jogar em casa num gramado bom. É a nossa casa, a gente gosta de jogar aqui, com nossa torcida. Se tiver desculpa, é pros adversários. a gente tem que tirar proveito porque ta perfeita a qualidade do gramado. Sempre pedimos isso e agora temos”, afirmou Lucas Lima.

No domingo, o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque, às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

