Jornal paraguaio revela cardápio especial para aniversário de Ronaldinho na prisão

O jornal paraguaio ABC Color revelou neste domingo que Ronaldinho Gaúcho recebeu alguns agrados durante o final de semana, no qual ele completou 40 anos de vida, ainda preso no país.

Segundo o veículo, na noite de sexta-feira, a anterior ao dia do nascimento do ex-jogador, seus companheiros de presídio prepararam um dourado na brasa para comemorar a data. Ronaldinho teria participado da festa, comido e se retirado para dormir.

Na manhã seguinte, em que devidamente completou quatro décadas de vida, foi relatado que o brasileiro estava cabisbaixo e pouco apareceu em público.

No almoço, comeu ensopado de arroz com carne e salada de repolho, servido pelos guardas do local. Para fechar o aniversário, Ronaldinho recebeu um churrasco de costela.

O ex-jogador e seu irmão Assis foram detidos com passaportes falsos no dia 6 de fevereiro, no Paraguai. Desde então, ambos seguem em um presídio de segurança máxima em Assunção.