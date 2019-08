Jorge e Marinho recebem 3º cartão amarelo e desfalcam o Santos contra a Chape

Jorge e Marinho receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Fortaleza, neste domingo, e desfalcarão o Santos contra a Chapecoense no sábado, na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jorge recebeu a advertência por demora para cobrar uma falta. Marinho foi punido por fazer uma falta dura no meio-campo, em troca simples de passe do Tricolor. A dupla fez gol na Vila e agora passa a ser desfalque.

Os substitutos prováveis de Jorge e Marinho são Felipe Jonatan e Derlis González, respectivamente. Jorge também ficará fora diante do Athletico-PR, dia 8, pela convocação à seleção brasileira.

Com o resultado deste domingo, o Santos segue na liderança do Brasileirão, agora com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado por Flamengo e Palmeiras.