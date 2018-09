Jonathas tem fibrose diagnosticada e fica fora do jogo contra o Inter

O resultado do exame realizado na coxa direita do atacante Jonathas, na última quinta-feira, apontou uma fibrose no músculo posterior do local. Com tempo de recuperação indefinido, ele tornou-se desfalque certo para o embate do domingo, contra o Internacional, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disponível a Jair Ventura desde o Derby, no Allianz Parque, o atleta será reavaliado diariamente para saber quando terá condições de jogar.

O diagnóstico conquistado por meio da ressonância magnética foi divulgado pelo Alvinegro durante o treinamento da manhã desta sexta, no CT Joaquim Grava, que não contou com o jogador. A expectativa é que ele consiga trabalhar no gramado assim que o músculo “descansar” do esforço dos últimos treinamentos.

O problema, por sinal, é decorrente das últimas contusões do atacante. Ele lesionou o posterior da coxa direita em duas oportunidades desde que chegou ao Timão: contra o Cruzeiro, no terceiro jogo pós-Copa do Mundo, e frente ao Fluminense, no começo do returno do Campeonato Brasileiro.

Sem o centroavante no trabalho da quinta, Jair manteve o esquema com 4 atletas móveis no ataque, sem referência. Roger, que vinha atuando, não está disponível na Copa do Brasil e deve ser preterido para o comandante achar o melhor esquema possível antes da semifinal contra o Flamengo, na próxima quarta, pela volta da semifinal da competição.