Jesus explica opção por Rafinha no meio e confia em virada no Maracanã

O Flamengo tropeçou e se complicou na Libertadores. O Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 pelo Emelec, jogando no Equador, nesta quarta-feira. Jorge Jesus optou por uma novidade na escalação: Rafinha atuou no meio-campo, com Rodinei na lateral-direita.

A estratégia não deu certo e o treinador português teve que se explicar na entrevista coletiva. De acordo com Jesus, a escolha por Rafinha na meia buscava dar mais consistência nos duelos individuais, porém isso não aconteceu. Apesar disso, o comandante fez questão de ressaltar que o posicionamento não foi uma novidade para o lateral-direito.

“Rafinha já fez aquela posição no Bayern como meia ofensiva. Taticamente lê muito bem o jogo, que não saiu muito bem na primeira parte. Queria um jogador forte no terço de campo no um contra um. Mas não foi possível. Ele é um jogador que atua bem no espaço curto e queria que o Rafinha pudesse fazer essa minha ideia com mais felicidade e não conseguiu. O posicionamento não foi novidade”, afirmou o técnico.

Jorge Jesus admite que o resultado é negativo, porém acredita em um jogo diferente no Rio de Janeiro. Para o português, o apoio da torcida será importante na busca por reverter o placar da primeira partida.

“Claro que não é um resultado bom. Perder em uma eliminatória não é positivo. Vamos ver no Maracanã. Não há jogos iguais. As coisas não transcorreram bem. Vamos torcer para lesão do Diego não ser tão grave. Com o Maracanã lotado, vamos buscar o resultado”, garantiu o treinador.

A partida de volta entre Flamengo e Emelec acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.