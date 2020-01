Jesualdo quer “referência técnica” no Santos; Quaresma pede alto

Jesualdo Ferreira busca uma “referência técnica” para o Santos em 2020. O técnico português quer um jogador capaz de desequilibrar e ajudar os mais novos do elenco.

Uma das opções é Ricardo Quaresma, meia-atacante destaque no Porto sob o comando de Jesualdo. A contratação, porém, é improvável neste momento.

O Peixe teve contato inicial com Quaresma, que tem contrato com o Kasimpasa, da Turquia, até junho, e soube da pedida salarial, incluindo luvas, de quase R$ 1 milhão por mês, valor fora da realidade do clube.

Jesualdo Ferreira conhece essa limitação santista e conversará com a diretoria sobre alternativas nos próximos dias. O Alvinegro precisa de um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um atacante.

“Todos aqui gostam dele, eu muito mais. Mas não vale a pena falar do Ricardo (Quaresma) e nem de ninguém neste momento quando a situação do Santos, para mim, vai a caminho. Preciso conhecer a sério a ideia do clube antes de qualquer coisa”, disse Jesualdo, ao Canal 11.

“Preciso primeiro conhecer a realidade do Santos. Não faz sentido pensar em coisas sem antes ter o conhecimento absoluto da realidade do clube. Tenho feito contatos com a diretoria e respeito o conhecimento que já existe lá. O mais importante é chegar, conhecer e agir”, completou.

Jesualdo chega ao Brasil nesta terça-feira e será apresentado oficialmente na manhã de quarta, horas antes do primeiro treinamento da temporada. O Santos contratou Madson e Raniel até agora.