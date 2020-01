Jesualdo faz análise da estreia de Reyner pelo Santos: “Tem muito talento”

A primeira vitória de Jesualdo Ferreira na Vila Belmiro teve uma participação especial. Reyner, atacante de apenas 16 anos e seis meses, fez sua estreia pelo profissional do Santos e superou as marcas de Robinho, Neymar, Gabigol e Rodrygo. Em entrevista coletiva concedida após a partida, o treinador exaltou a joia das categorias de base do Peixe.

“Tudo o que ele tentou no hoje no jogo é do perfil de um menino da idade dele. Ele tem muito talento e parece ter uma boa estrutura física. É um jogador que tem muita noção do que é jogar no ataque. Além disso, reparei que ele teve o cuidado de participar dos momentos defensivos também, isso é interessante. Acredito que ele vai poder nos ajudar muito”, comentou.

Questionado a respeito da opção por Reyner, Jesualdo deixou claro que pretende utilizar talentos da base com frequência.

“Essa é a política do clube. Por conta disso, vou promover jovens e fazê-los estrear sempre que puder. Eu tenho sempre que optar pelo melhor”, explicou

Agora, o Santos já se prepara para seu primeiro clássico do ano, neste sábado, às 11 horas (de Brasília), contra o Corinthians, na Arena em Itaquera.