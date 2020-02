Jesualdo explica situação de Soteldo no Santos e admite orientação nova

Soteldo foi o grande destaque do Santos na vitória sobre o Botafogo-SP, nesta segunda-feira. O técnico Jesulado Ferreira não poupou elogios ao seu camisa 10 e aproveitou para explicar que a condição física do venezuelano ainda não é a ideia.

“Soteldo veio de um processo diferente do nosso, pouco trabalho aqui, cerca de uma semana apenas. Foi para o torneio (Pré-Olímpico) em que são muitos jogos com pouco espaço de recuperação. Ele não chegou em boas condições, chegou cansado e não pôde estar à disposição com o Corinthians. Não esperava muito mais do que ele fez hoje, porque ainda não está muito bem, mas é um jogador que dá mais agressividade no ataque, vai ser alguém que não só marca gols, como alguém que dá assistência. É diferente dos outros”.

O treinador português não percebeu nenhuma alteração em Soteldo por causa da proposta do Atlético-MG, explicou que vê com naturalidade esse tipo de situação nessa época do ano.

Dentro de campo, o técnico europeu admitiu que pediu para Soteldo começar a rodar por um setor em que não está tão acostumado.

“Qualquer atacante deve conhecer muito bem as três zonas em que se joga: na esquerda, central e à direta. É importante que todos pisem e saibam jogar nessas posições. Soteldo tem capacidade de jogar de um lado e do outro. Hoje, depois do gol, era importante que ele mudasse”.