Jesualdo elogia vitória do Santos, cita desgaste do calendário e atuações na Vila

Jesualdo aprovou a atuação do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Em coletiva após o jogo, o técnico português destacou os primeiros 30 minutos da equipe, o número de chances criadas e lamentou que a partida não tenha ficado ainda mais fácil para o Peixe.

“Acho que fizemos uma primeira parte, fundamentalmente 30 minutos, de muita qualidade e intensidade. Nossa estratégia era não demorar a fazer gol, vínhamos de dois jogos muito fortes. Não descansamos, mas estivemos tranquilos”, analisou;

“Nosso adversário tomou iniciativa e aproveitamos espaços. Criamos inúmeras ocasiões de gol. Se tivéssemos concretizado, seria mais fácil de controlar. Sofremos gol em lance lateral, algo que temos que melhorar bastante, e começamos o segundo tempo com duas chances claras, não fizemos, e eles aumentaram a pressão”, seguiu Jesualdo.

“Nossa linha defensiva jogou muito bem. Nos 90 minutos foi um bom jogo, ganhamos com todo mérito, resultado merecido. As tarefas seguintes serão ainda mais difíceis, trabalho, treino, melhorar personalidade da equipe e capacidade. Estamos a trabalhar no sucesso, na confiança, e assim é melhor. Que seja tônica no futuro”, finalizou.

O time da Vila Belmiro volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Delfín, em casa, ás 19h15 (Brasília), pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Dez jogos no comando do Santos

Com a vitória deste sábado, Jesualdo chegou a dez jogos no comando do Alvinegro. Perguntado sobre a marca, o português avaliou seus dois primeiros meses no clube e no futebol brasileiro.

“Temos 50% de vitórias, gostaríamos de ter mais. Não há forma de conseguir sem tempo e trabalho. Fui claro no início quando falei sobre isso. Nunca tive dúvida sobre nosso trabalho, a cada dia sabia que esse é o caminho. Críticas aqui são normais, talvez aqui mais cedo do que estou acostumado”, esclareceu.

“A equipe acreditou no que está a fazer. Quando olham para as imagens e veem o nível que não esperavam, percebem evolução, fica difícil olhar para trás. São passos para frente. É como defender, quando se perde a bola tem que pensar em passo à frente, não atrás, sem medo. São passos à frente para dar”, seguiu.

“Hoje é dia 7, amanhã são dois meses de trabalho. São dez jogos, tempo de trabalho é pouco e jogos foram muitos. É preciso analisar o treino, melhorar, e espaço é curto. Jogador dificilmente consegue estar no 100%, mas é a tônica do futebol brasileiro. É a nossa tarefa agora”

Jogar na Vila Belmiro

Jesualdo também comentou sobre as atuações do Santos dentro da Vila Belmiro. Desde que assumiu, o Peixe soma três vitórias e um empate no estádio, com sete gols marcados e apenas um sofrido.

“Empatamos no primeiro jogo (contra o Red Bull Bragantino), não foi possível fazer melhor, mesmo que quisessem. Nos outros jogos (Inter de Limeira e Botafogo-SP) tivemos qualidade e tranquilidade. Controlamos sempre o jogo, com adversário debaixo de pressão constante. Dois gols em cada jogo, sem sofrer, que é importante”, avaliou.

“Até eu com tanta experiência fiquei entusiasmado, mas não convencido. Jogar aqui é muito bom para nós. Mas depois do Palmeiras, em São Paulo, e do bom jogo na Argentina, temos que nos sentir à vontade em qualquer lugar. Isso aqui é a cara do Santos”, opinou o treinador.