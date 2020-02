Jesualdo diz que viu Vladimir em 2019 e promete dar confiança ao goleiro no Santos

Vladimir fez parte do grupo do Avaí que acabou rebaixado à Série B no Campeonato Brasileiro, em 2019. Ainda assim, o goleiro conseguiu se destacar com atuações individuais.

O resultado do trabalho no ano passado pode ser colhido agora, com Jesualdo Ferreira. O técnico português, pelo visto, assistiu aos vídeos de Vladimir e resolveu dar a primeira oportunidade em 2020 nessa segunda, contra o Botafogo-SP.

“Quando você tem uma temporada longa e tem quatro goleiros, não faz sentido que se faça muitos jogos só com os mesmos. Vladimir tem que encontrar confiança também. Com tanto jogo pela frente, com calma, vou fazendo isso, dar chance para que outros goleiros joguem”, explicou o técnico.

É bom Everson ligar o sinal de alerta, porque Jesualdo conseguiu elogiar Vladimir mesmo em um jogo que o adversário não chutou sequer uma bola no gol.

“Saiu em uma bola no chão, no alto não teve problemas. Foi uma noite tranquila, aquilo que eu esperava dele eu consegui, acho que ele tem muita qualidade, aquilo que já tive oportunidade de ver no ano passado. É um goleiro com grande qualidade e precisa de confiança”, concluiu.