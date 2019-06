Inferno astral de Neymar: 7 acontecimentos marcantes em 11 meses

Da eliminação do Brasil na Copa da Rússia ao corte da Copa América passaram-se 11 meses. O atacante Neymar vive uma fase complicada de sua carreira. com uma série de lesões com certa gravidade e polêmicas fora do campo, inclusive com a recente acusação de estupro.

Neste curto período desde o dia 6 de julho de 2018, foram 7 acontecimentos marcantes. Começou com a derrota nas quartas de final da Copa da Rússia, na derrota por 2 a 1 para a Bélgica, com o fim do sonho do sexto título mundial da Seleção Brasileira.

A situação para Neymar ficou mais complicada em 2019. No dia 23 de janeiro, uma nova contusão no quinto metatarso do pé direito, em jogo contra o Estrasburgo, pela Copa da França. A lesão tirou o atleta dos jogos decisivos do PSG na Champions.

Mesmo lesionado, as polêmicas seguiram para Neymar. Em 6 de março, usou as redes sociais para criticar a arbitragem da eliminação do PSG na Champions League contra o Manchester United. A atitude lhe rendeu 3 jogos de suspensão na próxima edição da competição.

Alguns dias depois, viu um novo capítulo da investigação fiscal de sua passagem pelo Barcelona, desta vez em relação à ampliação de contrato com o clube catalão. Em sua volta aos gramados, no dia 28 de abril, um grave problema na decisão da Copa da França. Após a derrota do PSG, Neymar agrediu um torcedor que o provocou.

Finalmente, no mês de junho, os dois acontecimentos recentes. No dia 1º de junho, vaza a acusação de estupro feita por Najila Trindade, que o encontrou em Paris. Quatro dias, depois de uma incrível repercussão do caso com a modelo, Neymar sofre uma contusão no tornozelo no amistoso contra o Catar, em Brasília. Examinado, é cortado da Copa América.

