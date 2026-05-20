Há 42 anos, Sócrates disputava sua última partida pelo Corinthians; relembre gols do Doutor pelo Timão

A despedida aconteceu no dia 20 de maio de 1984. Já negociado com a Fiorentina, da Itália, o eterno camisa 8 defendeu o Timão pela última vez oficialmente na partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Essa partida selou a trajetória do "Doutor" pelo clube, período em que ele se consolidou não apenas como um gênio da bola, mas também como o grande líder do movimento da Democracia Corintiana.

Relembre alguns dos melhores gols de Sócrates marcados com a camisa do Corinthians.