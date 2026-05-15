Há 24 anos, Corinthians conquistava seu segundo título da Copa do Brasil; veja galeria de fotos

Há 24 anos, o Corinthians se sagrava campeão da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. No dia 15 de maio de 2002, o Timão empatou com o Brasiliense em 1 a 1, no Estádio Elmo Serejo Farias, no Distrito Federal, pelo jogo de volta da decisão, e confirmou o título da competição.

A conquista da Copa do Brasil veio apenas três dias depois do título do Torneio Rio-São Paulo, contra o rival São Paulo. E para chegar à decisão do torneio nacional, o Timão eliminou justamente o Tricolor Paulista nas semifinais. Já o Brasiliense deixou o Atlético-MG pelo caminho.