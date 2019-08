Há 10 jogos como titular, Everson ainda se sente ameaçado no Santos: “Rotatividade é alta”

Everson é titular há 10 jogos e parece estar garantido como goleiro do Santos. O camisa 22, porém, ainda se sente “ameaçado” na posição.

O jogador destaca o rodízio feito pelo técnico Jorge Sampaoli para explicar o esforço diário pela manutenção da vaga. O principal concorrente é Vanderlei – ele atuou pela última vez contra o Internacional, em 26 de maio.

“Não podemos acostumar nem acomodar. Além do Vanderlei, tem João Paulo e John. Jogamos com dois ou três zagueiros…. Rotatividade é alta. Sánchez, um de nossos melhores hoje, foi suplente do Jean Lucas. Não podemos nos acomodar, temos que trabalhar todos os dias para preparação dos jogos. É continuar focado para aumentar a sequência, consequentemente com vitórias”, disse Everson, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O Santos perdeu para São Paulo e Cruzeiro, mas segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O próximo desafio será enfrentar o Fortaleza no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada.

“A gente é ser humano, não trabalhamos para não errar, mas para minimizar. Futebol é coletivo, não crucificamos companheiros. A gente se resolve em campo, corremos um pelo outro. Tomamos gol de bola parada, expulsão, mas fizemos bons jogos para conseguir vitórias. Temos que tirar as lições das duas derrotas, algo que não estávamos acostumados. Ganhamos dois jogos fora depois da Copa América, Bahia e Botafogo. É continuar trabalhando, sabemos que estamos invictos no ano na Vila e que possamos manter essa escrita”, completou o goleiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com