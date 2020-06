Governador de São Paulo fala sobre possível retorno do esporte no estado

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre as discussões para a volta das competições esportivas no estado. Além dele, o coordenador do comitê de saúde, Carlos Carvalho, explicou as medidas adotadas para que o retorno das atividades seja seguro.

Dória apontou que ainda não há uma data prevista para o retorno do esporte. No entanto, o governador ressalta que o assunto tem sido discutido com a Federação Paulista de Futebol (FPF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e entidades ligadas a outras modalidades.

“Todas as práticas esportivas estão sendo objeto de análise pelo comitê de saúde de forma dedicada e também recebendo sugestões e protocolos, seja da FPF seja da CBF, assim como das federações de outras práticas esportivas. Todas as medidas do Governo de São Paulo são feitas de maneira precisa, amparados na saúde, mas com muito diálogo também com os setores diretamente envolvidos. Ainda não há uma posição definida sobre o prazo para o retorno do futebol e dos demais esportes. Tão logo tenhamos essa informação, logicamente saberemos colocar aqui para vocês”, disse João Dória.

Para viabilizar a volta das atividades, o coordenador do comitê de saúde afirmou que têm sido estudados métodos seguros de práticas esportivas, além de ressaltar que aguarda os protocolos sugeridos pelos clubes.

“Temos trabalhado em duas frentes. Primeiro temos um grupo estudando a forma como o vírus se espalha ou ele pode ser disseminado numa corrida, numa atividade de bicicleta, em um jogo de futebol e basquete ou em um jogo de tênis. Então pretendemos levar nessas próximas duas semanas isso para a discussão do comitê de crise para embasar uma sugestão de uma eventual abertura desse tipo de atividade se isso for seguro e possível”, disse Carlos Carvalho.

“Na outra frente temos tido contato com as devidas federações e estamos aguardado que elas apresentem o protocolos dos clubes para podermos colocar isso em discussão mais detalhada se vai ser possível voltar os campeonatos. Carlos Carvalho coordenador do comitê de saúde”, concluiu o coordenador do comitê de saúde.

