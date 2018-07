Gestores do Santos devem ser intimados por processo contra ex-funcionário

Os membros do Comitê de Gestão do Santos devem ser intimados para depor no processo criminal movido pelo presidente José Carlos Peres contra Luiz Fernando Souza, conhecido como Luizinho Hotshows, funcionário demitido por justa causa após ameaças. A ação foi protocolada no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo, nesta quinta-feira.

Os gestores seriam questionados sobre o vazamento de informações sigilosas e como o acusado conseguiu nomes e telefones para tentar manter seu emprego no Peixe “na base da força”. A mensagem foi enviada em grupo de whatsapp para quatro membros: presidente, vice, Pedro Doria, do Comitê de Gestão, e o executivo de marketing Marcelo Frazão. Frazão também registrou B.O.

Em gravação de 13 minutos e 34 segundos, Luizinho lembrou de sua ajuda na campanha de Peres e do vice-presidente Orlando Rollo após deixar de apoiar Modesto Roma. Segundo o relato, ele investiu e comprou votos antes da eleição em dezembro, merecendo mais do que o ex-cargo. Houve um “pedido” para a permanência, com a admissão de envolvimento com drogas no passado e a justificativa de “foco” no momento, com idas à igreja e nova postura depois de pedidos de familiares.

“Esqueçam o Luizinho, estou na minha. Vou ter oportunidade de falar com um por um. Não tirem o pão e o leite dos meus filhos. Se eu sair, vocês vão sair também. Papo de homem. Se eu sair, vai dar m****. Vocês não vão ficar sem ir no Santos. Vão ter que falar quem foi. Posso ser preso, mas uma hora vou sair. Vocês estão me traindo”, diz trecho do áudio.

Assustados com a turbulência no alvinegro, a maior parte dos gestores deve pedir renúncia. Andres Rueda e Urubatan Helou saíram. Estevam Juhas, Fábio Gaia, Hanie Issa e José Carlos de Oliveira prometem fazer o mesmo. O remanescente seria Pedro Dória, além de Rollo. O vice cogita a retirada, porém, aguarda por parecer para saber se continuaria sendo conselheiro. Peres já estuda novos nomes para o colegiado.

“A gente conversa, está todo mundo assustado. A pressão é muito grande, tem impeachment. Estão fazendo de tudo para desestabilizar o clube. E estão conseguindo. O comitê de gestão está assustado. Na verdade, nós mantemos um CG do mais alto nível. Obviamente que o cara com nome no mercado, com tanta turbulência, tem tendência a sair. E não tem motivo para aguentar… O cara tem família. Tem mulher, neto, filho… Não ganha salário! A gente tem muita dificuldade em tirar esse clima de guerra. E esse clima começou a partir do dia 2 de janeiro, quando sentamos na cadeira. Não vou citar nomes, mas essas ameaças… Isso afetou profundamente o CG. É um clima de terror. Mas o Santos está voltando a crescer”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.