Gabriel reclama do VAR em jogo do Botafogo

A derrota para o Palmeiras no fim de semana não foi bem aceita pelo Botafogo. O gol da vitória paulista veio após interferência do VAR e causou revolta nos alvinegros. O zagueiro Gabriel, autor da infração, reconheceu o toque no atacante Deyverson, mas criticou a marcação da penalidade.

“Foi vergonhoso. Pode ver que nem vejo o Deyverson, fui dar a passada. Acertei mesmo o pé dele, mas aí o juiz vai olhar no VAR em câmera lenta para ver o que aconteceu. O futebol está acabando”, disse o zagueiro após a partida no último sábado.

Gabriel seguiu com o protesto e reclamou do critério para a utilização do VAR. “Não pode encostar mais que tudo ele quer chamar o VAR. Não tem convicção do que está fazendo. O VAR vai ser muito bem-vindo se souber ser usado. Não adianta ver qualquer lance em câmera lenta, cada jogo vai ter que marcar cinco pênaltis. Futebol é contato, não tem como. Vou deixar o cara livre? Não adianta. Vergonhoso. E muito arrogante, não dava para conversar com ele. Ameaçou expulsar o Gilson desde o primeiro tempo”, declarou.

Com o revés, o Botafogo está na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados. Agora, a equipe volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Sol de América-PAR, no Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana.