Flamengo bate o Palmeiras e larga em vantagem na Supercopa Sub-20

Nesta quarta-feira, o Flamengo deu um grande passo para a conquista da Supercopa Sub-20. Pelo jogo de ida da decisão, o Mengão bateu o Palmeiras por 3 a 0.

Campeão do Brasileirão Sub-20, o time carioca abriu o placar com Wendel, aos 31 minutos da etapa inicial. Já o Palmeiras, vencedor da Copa do Brasil da categoria, até tinha bom volume de jogo, mas mostrava dificuldade na finalização.

No segundo tempo, o Verdão criou mais chances, mas quem voltou a comemorar foi o Flamengo. Na reta final do jogo, aos 35, Yuri de Oliveira fez linda jogada individual para ampliar o jogo. Apenas três minutos depois, Wendel marcou mais um para fechar a vitória rubro-negra.

O jogo de volta acontece neste domingo (22), às 14h (Brasília), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo. O Fla pode perder por até dois gols para ser campeão. Já o Palmeiras precisa vencer por pelo menos quatro gols de vantagem. A decisão vai para os pênaltis se o time alviverde ganhar por três de diferença.