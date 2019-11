Festa do Flamengo no Centro do Rio de Janeiro acaba em confusão

A alegria do título do Flamengo na Libertadores terminou com uma grande decepção. Na celebração realizada no Centro do Rio de Janeiro, uma grande confusão entre policiais e torcedores começou a partir do momento em que o trio elétrico com os campeões deixou a Avenida Presidente Vargas.

O clima tenso teria surgido a partir do momento em que os policiais começaram a evitar que torcedores fossem atrás do trio que se locomovia. Desta forma, brigas, pedras e depredações foram acompanhadas nas ruas da cidade. Os policiais usaram a força e bombas de efeito moral para dispersar parte da massa.

A confusão foi grande desde o início da chegada dos campeões. Com três horas de carreata, o trio não tinha percorrido a metade dos 2,5 km do percurso previsto. Havia muita dificuldade para controlar a massa de torcedores.

