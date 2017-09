Fagner não acredita em psicológico abalado e pede consistência no clássico

O Corinthians foi eliminado pelo Racing, da Argentina, na última quarta-feira, após empate por 0 a 0 fora de casa. Com a queda na Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro será a única competição que o time irá disputar até o final do ano. Apesar da liderança do torneio e dos 10 pontos de diferença para o vice-líder, o clube não vem tendo grandes desempenhos. Na partida na Argentina, o time teve Rodriguinho e Jô expulsos, mas o lateral direito Fagner afirmou não acreditar que o time esteja abalado psicologicamente.

“Não preocupa porque a gente sabe que isso não é normal. Se você for ver o ano do Corinthians, tivemos poucos jogadores expulsos. Não é uma coisa que preocupa. Serve como aprendizado, principalmente se ano que vem disputarmos novamente competições sul-americanas”, disse o lateral no desembarque do clube no Aeroporto de Guarulhos.

Com foco total no Brasileirão, o Corinthians entra em campo já no próximo domingo. O líder realiza clássico estadual contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, às 11h00 (de Brasília). O adversário não vive grande fase, e é o primeiro time da zona de rebaixamento. Apesar da posição, o Tricolor vem de triunfo fora de casa contra o Vitória.

Fagner sabe da importância da partida, tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo. O lateral pediu que o time volte a ter um futebol consistente.

“Sabemos que vai ser um jogo disputado, com o São Paulo brigando pela vitória, assim como nós. Temos que lutar para fazer um grande jogo, ser uma equipe consistente como a gente vem sendo. Ser uma equipe forte defensivamente, e quando estiver com a bola, criar situações de perigo”, avaliou Fagner.

O São Paulo irá ter a semana livre para se preparar para o duelo. O clube do Morumbi, eliminado de todas as outras competições que disputou na temporada, vem trabalhando desde a última segunda. Enquanto isso, o Corinthians retorna aos treinamentos apenas nesta quinta-feira pela manhã. Fagner não acredita que o menor período de preparação em relação ao rival vai determinar o vencedor do clássico.

“Em clássico tudo pode acontecer, por mais que um clube tenha uma semana para trabalhar e o outro não, não muda muita coisa. Em clássico você acaba tirando forças de onde não tem para que consiga dar seu melhor. É preciso se cuidar para estar todo mundo em sua melhor condição e fazer um grande jogo domingo. Sabemos que podemos conseguir novamente uma sequência de vitórias”, avaliou.

* Especial para a Gazeta Esportiva