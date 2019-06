Ex-marido de mulher que acusa Neymar afirma que filho sofre com chacotas

Estivens Alves, ex-marido da mulher que acusa Neymar de estupro, afirmou em entrevista a Rede Record nesta terça-feira que o filho do ex-casal é o principal motivo de preocupação com todo o caso. “Quando a gente fala do Neymar, fala de um ídolo mundial. Todas as crianças do ciclo social do meu filho, inclusive meu filho, são fãs do Neymar. Meu filho está tendo a vida interrompida, já está sendo motivo de chacota em redes sociais”, contou.

“Até para que ele se apresente na escola, estamos tendo esse cuidado. Não tem como isso acontecer. Ele (Neymar) já é uma figura pública, mas meu filho não. Tenho minha origem simples, a mãe dele também. No ciclo social que nós vivemos, (isso) afeta demais a rotina dele”, completou.

Estivens revelou seu incômodo com a maneira que o filho, nascido de um relacionamento de sete anos entre ele e a mulher que acusa Neymar, foi exposto com o caso. O homem também disse acreditar que a acusação não é baseada em motivações financeiras.

“Temos um filho de um relacionamento. Realmente, gera um desconforto muito grande a forma como (a criança) foi exposta, de ambos os lados. Não é saudável para uma família. Existe uma chateação. Entendo o lado dele (Neymar), de ter que se pronunciar, mas entendo que poderia haver um cuidado de não expor o meu filho”, afirmou, antes de concluir.

“Eu acredito fielmente que que não se trata de questões financeiras. Eu intimamente acredito que ela não precisa se expor ou arruinar a imagem dela com isso. Acredito que ela teria outros caminhos para resolver os problemas dela, não precisaria receber adjetivos como alguém que está tentando extorquir, tirar proveito de uma situação”, finalizou.