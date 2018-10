Ex-lateral direito do São Paulo, Régis é detido no Distrito Federal

Exatamente duas semanas após ter seu contrato rescindido com o São Paulo, por problemas pessoais, o lateral direito Régis foi detido no Distrito Federal por violação de domicílio e perturbação da tranquilidade. De acordo com a Polícia Civil em Samambaia Sul, a ocorrência deu-se na manhã da última segunda-feira.

De acordo com o portal G1, o ex-atleta do Tricolor já foi liberado, mas terá que comparecer a uma audiência sobre o caso, ainda sem data definida.

Destaque pelo São Bento no Campeonato Paulista, Régis foi contratado em abril para ser uma opção mais ofensiva pela lateral direita. Aos 29 anos, ele somou 15 partidas pelo Tricolor, período em que não marcou gols e contribuiu com uma assistência. Em junho deste ano, o atleta foi suspenso de seu acordo com o Tricolor por problemas pessoais.

Antes de ser afastado pela segunda vez e, consequentemente, liberado de seu contrato, Régis deu impressão de que conseguiria dar sequência em sua trajetória no São Paulo. No confronto com o Fluminense, inclusive, foi dele o cruzamento para o gol de cabeça de Tréllez. Sua última partida com a camisa tricolor foi o empate por 1 a 1 com o América-MG, no dia 22 de setembro, no Morumbi.